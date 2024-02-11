Чи є в Україні інфраструктура для обслуговування F-16 – Ігнат пояснив

У Повітряних силах розповіли, чи можуть в Україні обслуговувати винищувачі F-16.

Американські винищувачі вже злітали з території України. Літаки F-16 вже можна було б розмістити на території нашої країни, адже у нас є відповідний досвід їх обслуговування.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Можна було б вже їх тут розмістити й вони злітали б, як вони це робили у 2012 та 2018 роках американські F-15. Для того, щоб здійснювати зліт та посадку, потрібно управління ними, системи зв'язку та інше. Безумовно логістика, літаки потрібно обслуговувати й заправляти. Це можна робити й це робилось на території України", - зазначив Ігнат.

За його словами, підготовка інфраструктури для майбутніх F-16 сьогодні є дуже серйозною, особливо в умовах бойових дій, адже винищувачі є ціллю для росіян.

"Маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Тому що зробити капітальною її – не дуже простий процес, особливо, коли перебуваємо під щоденними обстрілами. Адаптація відбувається, пілоти навчаються", - додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, посол розповів, коли Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 та які будуть додаткові "сюрпризи".

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