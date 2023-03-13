Чи є в України реактивні піхотні вогнемети з термобаричним ефектом: відповідь експерта

Україна має реактивні піхотні вогнемети з термобаричним ефектом (РПВ-16). Вогнемет використовується під час бойових дій.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"У нас є реактивний піхотний вогнемет РПВ-16. Він є на озброєнні. Ми почали його виробництво 2016 року. Він великий та одноразовий. Застосовується як РПГ-22, РПГ-18 (так звана "Муха") в пластиковому тубусі. Але він одноразовий. Гранату треба вистрілювали. У нього прицільна дальність складає 600 метрів, а максимальна дальність — до 1000 метрів. Вогнемети використовуються, але на сьогодні їхня точна кількість у нас не вказана. Від 2017 року він виготовляється. До початку повномасштабного вторгнення Росії до України їх нараховувалося близько 1000 штук на озброєнні у ЗСУ. Дійсно, вогнемет має термобаричний ефект і використовується в ході ведення бойових дій", - сказав експерт.

Як відомо, держконцерн "Укроборонпром" розробив і випробував новий зразок зброї з ефектом об'ємного вибуху - піхотний вогнемет РПВ-16.

РПВ-16 – реактивний піхотний гранатомет, оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. Це переносна зброя, яка здатна знищувати противника навіть за потужними укриттями. За своєю фугасною дією граната РПВ-16 калібром 93 мм еквівалентна артилерійському снаряду великого калібру.