Чи є війська КНДР на Харківщині – у ЗСУ відповіли на плутанину

В ОТУ "Харків" спростували дані про появу солдатів з Північної Кореї на Харківщині.

Оперативно-тактичне угруповання "Харків" спростовує інформацію про присутність північнокрейських на території Харківської області.

Про це йдеться у заяві ОТУ "Харків".

"Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ "Харків" і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції", – йдеться в повідомленні.

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Військові закликали ЗМІ та громадськість зважати лише на повідомлення, які оприлюднені на офіційних каналах комунікації Збройних Сил України.

"Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ", – додали в ОТУ "Харків".

Нагадаємо, 22 листопада командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак заявив, що військові із КНДР вже є у Харківській області. Про появу північнокорейських військових на харківському напрямку "Суспільному" також говорив речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов.

Раніше південнокорейська розвідка назвала чисельність військ КНДР на Курщині.

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