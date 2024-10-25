Чи є загроза масштабного наступу росіян на Запоріжжя: про що попереджають військові

Російські військові майже щодня атакують Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Місцева та обласна влада регіону разом із військовими напрацьовують оборонні рішення. Ворог розуміє, що після зміни погоди наступати буде вже складно. Окрім того, ресурси, виділені РФ на кампанію-2024, вичерпуються.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про можливий наступ на Запоріжжя.

14 жовтня 2024 року радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що на тимчасово окупованій частині України зафіксували рух колон російських вантажівок у бік Запорізького напрямку. За його словами, це робиться для підготовки до нового наступу на територію Запорізької області.

Водночас 2 жовтня 2024 військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що росіяни вже вичерпали свій наступальний потенціал на Запорізькому напрямку. Також, за його словами, розпочнуться дощі, тому здіснювати наступальні дії буде вкрай важко.

Російські військові готуються до штурмів у районі Приютного Пологівського району, повідомив днями речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За даними розвідки, загарбники там накопичують особовий склад. Нещодавно у цей регіон доправили 25 багі, які російська армія використовує для штурмів малими групами, зазначив Волошин.

"На деяких напрямках – біля Приютного, біля Роботиного, противник збирає так звані штурмові групи, збирає особовий склад для проведення штурмових дій. Тобто невеликі групи піхоти, які будуть штурмувати наші позиції. На Курськ ворог (перевів лише певні підрозділи і певних фахівців. Кількість сил і засобів на півдні України на цьому напрямку фактично не змінилася. Можна сказати, що проводять ротації, проводять поповнення втрат тих підрозділів і угрупувань, які тут перебувають, на 3-2 тисячі за тиждень. Це йде поповнення тих втрат, які противник несе на цьому напрямку. Це не йде нарощення та збільшення сил і засобів", – пояснив він.

Для того, щоб здійснювати масштабний наступ на Запоріжжя, російським військам потрібно зібрати значну кількість сил і засобів у регіоні, каже речник. Поки таких ознак немає.

Майор ЗСУ Валерій Прозапас вважає, що наразі російські окупанти готуються до нового наступу у Запорізькій області.

На його думку, очікуваним є те, що росіяни будуть намагатися більш інтенсивно атакувати Запоріжжя після того, як вони просунулися на Донецькому напрямку. Він припустив, що найближчим часом саме цей напрямок може стати одним з найгарячіших на фронті.

"Пам’ятаємо, що Путін вніс Запоріжжя у Конституцію РФ, де воно значиться як російське. Звичайно, нам (Україні – ред.) треба приділяти там максимальну увагу", - застеріг він.

Комбат 31-ї ОМБр ЗСУ "Ріддік" інформував, що російські окупанти намагаються зібрати сили для штурмів у Запорізькій області. Однак до того, як ворожі бійці здійснять спробу наступу, по них завдають ударів.

Що кажуть аналітики

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов не виключає, що російська армія має на меті просування саме вглиб території Запорізької області. Це політична ціль, якої хочуть досягнути у Кремлі. Росія намагається захопити якомога більше територій, аби покращити свої позиції у можливих переговорах, вважає Снєгирьов.

Від Вугледара у Запорізькому напрямку активізувалися бойові дії. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, пише "Еспресо".

"Зараз є декілька напрямків, де ворог намагається протискати нашу оборону. Якщо подивитися зведення DeepState та Генштабу ЗСУ, то бачимо спроби противника просуватися біля Часового Яру, на Лиманському напрямку, також намагання діяти від захопленого Вугледара. Згадуючи про Вугледар, знаємо, що було два напрямки — просування в бік Курахового та на захід у бік Золотої Ниви. Саме на Запорізькому напрямку, де Вугледар був таким кутом для Донбаського та Запорізького фронтів, активізувалися бойові дії", — зауважив військовий експерт.

Сергій Згурець зазначив, що наразі немає повної інформації щодо просування ворога на Запорізькому фронті. Наразі називають лише населені пункти, де можуть виникнути передумови руху ворога у бік Великої Новосілки.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що ворожі війська, які воювали у Вугледарі, з великою ймовірністю підуть далі в Донецькій області — Торецьк, Покровськ, Курахове. Проте наступ у Запорізькій області також можливий, але для цього росіянам потрібно вирішити багато питань.

Наслідки ворожих обстрілів / Фото: Associated Press

Військовий оглядач Олександр Коваленко закликає не сприймати обстріли Запоріжжя, що посилилися, як підготовку до наступу на місто. Якби Росія збиралася робити це, вона б не цілилася в житлові квартали — а тут ми спостерігаємо просто звичний кривавий терор.

У західних ЗМІ теж пишуть про обстріли міста.

"Високопоставлений український чиновник заявив, що наступною метою Росії може бути наступ на місто Запоріжжя, великий промисловий центр на півдні України, поруч з окупованою Росією атомною електростанцією", — йдеться у матеріалі The Economist.

За словами співрозмовника видання, Росія, можливо, вже повернула собі майже половину території, яку Україна захопила в Курській області у серпні 2024 року.

Журналісти також підкреслили, що справи на полі бою "виглядають похмуро", оскільки Росія досягає значного прогресу, наступаючи одночасно в кількох точках вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, попри приголомшливо високі втрати — 600 000 загиблими та пораненими.

Окупанти тероризують Запорізьку область / Фото: Associated Press

Раніше розвідка Британії зазначила, що після захоплення міста Вугледар на Донеччині сили РФ, ймовірно, продовжать наступ.

"Ймовірно, російські війська спробують продовжити наступ найближчими тижнями. На заході однією з ймовірних цілей є Велика Новосілка у бік Запоріжжя по шосе T0509. У 8 км на північ знаходиться Богоявленка", – зазначили у британській розвідці.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров вважає, що "Росія завдає постійних ударів по місту від безсилля". Оскільки українські військові не дають шансу окупантам просунутися на лінії фронту.

Тричі з авіації поцілили по цивільних: Росія атакувала Запоріжжя

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