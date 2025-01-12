Чи є загроза напівоточення Покровська: в ОСУВ "Хортиця" відповіли

Росіяни намагаються обходити Покровськ по невеликих населених пунктах. Наразі не йдеться про напівоточення міста.

Про це сказав майор Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, ворог не лізе "в лоб" на добре підготовлену територію, а намагається обходити по малих населених пунктах, щоб обрізати логістичні ланцюжки.

"Це логічна тактика. Але те, що вони її застосовують свідчить про те, що у них зараз немає сильної переваги у живій силі та техніці, яка у них була раніше. Тобто вони вже мають економити, а не просто лізти вперед в наді якнайшвидше захопити певну ділянку територію і отримати якісь нагороди не зважаючи на втрати особового складу", – зазначив він.

Утім ЗСУ готові до цього сценарію. Зараз йдуть бої в передмістях.

Раніше йшлося про те, що спроби ворога вийти та надійно закріпитися на трасі Покровськ-Костянтинівка північніше Воздвиженки – це тільки початок операції на нашому лівому фланзі Покровська.

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