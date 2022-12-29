Чи є загроза наступу окупантів на Запорізькому напрямку: відповідь Генштабу

У Генштабі запевнили, що уважно відстежують пересування підрозділів противника.

Загрози щодо створення наступального угруповання окупантів на Запорізькому напрямку наразі немає.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов.

"Переміщення підрозділів противника ми відстежуємо. На даний час суттєвої загрози щодо створення наступального угруповання на Запорізькому напрямку немає", – запевнив він.

За словами Громова, командування окупантів перекидає підготовлені підрозділи мобілізованих на захоплені території, натомість виводячи підрозділи, які зазнали втрат.

Зазначимо, що вчора представник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін говорив, що на Запорізькому напрямку є ознаки створення нових, більш потужних підрозділів. Утім, ознак формування ударного угруповання, спроможного вести наступальні дії, наразі немає.

Раніше у Генштабі повідомили, що ЗСУ завдали ударів по окупантах у Запорізькій області.

Коли чекати на деокупацію захопленої частини Запорізької області

Колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що Україна може звільнити Мелітополь до січня 2023 року.

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