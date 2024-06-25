Чи є загроза наступу РФ на півдні і атаки на Запоріжжя: відповідь експерта

Експерт не виключає, що окупанти можуть спробувати створити ще одну точку напруги на фронті, аби розтягнути українські сили.

Росіяни накопичують сили на півдні і не виключено, що окупанти й тут готуються до активних бойових дій. Зокрема, до наступу на Запоріжжя.

Таку думку висловив керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, передає "Київ24".

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"Операція на півдні цілком можлива. Допустима. Навіщо вони починали наступальну операцію на Харківщині – щоб розтягнути наші сили. Якомога більше розтягнути їх по флангах, щоб послабити наш спротив на напрямку головного удару. Як будуть розвиватися події на Донеччині – невідомо. Якщо не вдасться стримати ворога і він досягне своїх цілей, то може переключитися і на південь в тому числі. Адже Путін ставить безпосередні завдання – захопити Донеччини, Запорізьку область, Херсонщину. Я маю надію, що успіху на Донеччині вони не досягнуть. Тоді втратить сенс і наступ на півдні. Але з тактичної точки зору – розтягнути наші війська і створити ще одне напруження вони можуть і зараз", – каже експерт.

Раніше у ЗСУ розповіли про тактику окупантів під час наступу на Часів Яр.

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