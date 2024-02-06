Чи є загроза наступу РФ на півдні з метою відрізати Україну від моря: Жданов дав відповідь

Олег Жданов зазначив, що угруповання військ РФ “Дніпро”, яке веде бойові дії на цьому напрямку вже пів року, не змогло ліквідувати український плацдарм.

Загроза наступу РФ на півдні з метою відрізати Україну від моря теоретично існує, але наразі це малоймовірно.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Київ 24".

"Вірогідність така теоретично існує, але на сьогоднішній день вона фактично дорівнює нулю. Справа в тому, що ми розширюємо плацдарм. Так, ми не можемо розширити його в глибину, але в ширину ми намагаємося його розширити від Каховки до Олешок. І на сьогоднішній день та група військ ("Дніпро" вона називається) у росіян, яка веде бойові дії на Херсонському напрямку, вона вже пів року як неспроможна ліквідувати цей плацдарм. А тим більше, що правий берег річки Дніпро вище за лівий, так географічно склалося, і форсувати Дніпро для них це буде невиконане завдання", – розповів він.

Експерт зазначив, що угруповання “Дніпро” постачається за залишковим принципом, адже основні зусилля РФ зосереджені на сході України.

Тим більше, що група військ "Дніпро" на сьогоднішній день забезпечується фактично за остаточним принципом. Основні зусилля вони все ж таки на сході України намагаються втілити в життя. Сьогодні це Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський напрямки", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, РФ стягує багато військ на фронт, але їй може забракнути зброї на всіх.

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