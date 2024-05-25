Чи є загроза наступу РФ на Сумщину – яка там ситуація і що кажуть прикордонники

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що в окупаційних військ Росії на Сумському напрямку не зафіксовано угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей. Але треба бути готовими до будь-яких дій ворога.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Демченко також додав, що прикордонники залишаються невід’ємною силою оборони й у Харківській області.

"Наші підрозділи перебувають на Вовчанському напрямку і разом з іншими Силами оборони відбивають усі спроби ворога просунутися вглиб нашої території. Противник дуже активно використовує вогневі засоби, щоб завдавати ураження як по самому Вовчанську, так і по розташуванню військовослужбовців ДПСУ. Це і артилерія, і активне використання ворогом авіації. Але навіть попри те, що складно, хлопці продовжують утримувати свої позиції і максимально завдавати ураження ворогу, в тому числі застосовуючи дрони і артилерію та інші засоби, які у нас є на озброєнні", - прокоментував речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін розповів, що на Сумщині окупанти можуть відкрити ще один фронт.

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