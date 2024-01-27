Чи є загроза наступу РФ з півночі: речник Сухопутних військ Фітьо відповів

Наразі не спостергігаються ознаки підготовки окупантів до наступу на Харків.

Про це розповів пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телеканалу "Еспресо".

Він каже, що зараз війна триває у так званому "онлайн режимі".

"Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні відслідковується. Створити приховані переміщення сил та засобів, для обох сторін, практично неможливо", - зазначив він.

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Тим часом на північному кордоні здійснюється укріплення.

"Є сили і засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає", - додав він.

Російські окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій – другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно.

Тим часом британські аналітики проаналізували ситуацію на полі бою, зокрема, просування російських військ.

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