Чи є загроза наступу РФ з боку Брянської та Курської областей – пояснення експерта

За словами Жданова, на цьому напрямку ударних угруповань ворога наразі немає.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував, чи є скупчення російських військ на території Курської і Брянської областей і чи є загроза вторгнення з цих напрямків.

Про це він сказав у своєму youtube-каналі.

За словами Жданова, на напрямку росіяни не стягують війська, але постійно тримають певний контингент.

"Ми за ними слідкуємо. Є дві (російські. – Ред.) БТГР, які рухаються вздовж кордону і ведуть вогонь по нашій території. Скупчення чи формування ударних угруповань або підтягування резервів наша розвідка не спостерігає. Там триває постійне переміщення військ: з Росії до Білорусі і навпаки. Але в самих цих областях ударних угруповань немає", – зазначив експерт.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни продовжують утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області і обстрілюють прикордонну Сумщину.

Нагадаємо, неподалік кордону з Білоруссю на залізничній колії у Брянській області Росії стався вибух, внаслідок якого на певний час сполучення цією гілкою між державою-агресоркою та Білоруссю було припинено.

Вчора, 29 листопада, у Курській області прогриміли вибухи. Окрім того, в жовтні місцевий губернатор Роман Старовойт заявив, що в Курській області почали встановлювати посилені лінії оборони.