Чи є загроза наступу Росії на нових напрямках: що кажуть в ГУР

Росіяни не здатні вчинити ще один масштабний наступ на новому напрямку, кажуть в ГУР.

Росіяни продовжують окремі наступальні дії майже по всій лінії фронту. Водночас про нові великі наступи ворога не йдеться.

Про це запевнив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що Сили оборони відбили та зламали плани ворога під час його наступу у Харківській області. Це, своєю чергою, також вплинуло на ситуацію у Сумській області.

"Тим не менше, переважним завданням саме цих дій ворога є відтягування українських сил і засобів, а ключовим завданням є український Донбас. Саме там продовжуються ключові й найбільш героїчні, а також драматичні події. Тому угруповання ворога достатньо чисельне, проте воно не змінювалось останнім часом настільки, щоб говорити про нові потужні наступи на нових напрямках", - додав він.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Кирило Буданов в одному з інтерв'ю заявив, що наступ окупантів з півночі вже триває. За його словами, загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну на цій ділянці фронту абсолютно реальна.

Водночас пізніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов уточнив, що на північних кордонах України інформація та обстановка активно змінюються. Саме це вимагає постійних коректив у формах подавання інформації.

Наступ росіян на Півночі вже триває! Буданов попередив про небезпеку!

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