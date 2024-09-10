Чи є загроза наступу з боку Білорусі: генерал Наєв оцінив ситуацію

Наразі Білорусь не створила наступального угруповання, але ситуація може змінитися.

Наразі на території Білорусі недостатньо сил для проведення наступу на територію України, зокрема на Чернігівську область.

Про це розповів екскомандувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі "Суспільному".

Генерал прокоментував повідомлення про розгортання додаткових медичних відділень у Гомельській області та стягування 1000 білоруських військових на кордоні з Україною, які нещодавно опублікували опозиційні білоруські пабліки.

"Будь-який військовий має тверезо оцінювати ситуацію, яка складається на тому чи іншому напрямку. Розгортання окремих елементів ще має бути підкріплене наявністю сили, яка може проводити такі наступальні дії. Наразі таких сил у ворога немає, він такі угруповання не створив. Але це не означає, що цього не може статись у майбутньому", — зауважив Сергій Наєв.

За його словами, українська розвідка не фіксує підготовку до наступальних дій з боку білоруської армії.

"Аналіз тих сил, що є на території Республіки Білорусь, їхнього психологічного стану та готовності проводити наступальні дії станом на цю хвилину, не свідчить про безпосередню підготовку до наступальних дій. Що буде надалі — побачимо”, – зазначив генерал.

Нагадаємо, Білорусь залишається під впливом Росії, отже цей напрямок залишатиметься для України загрозливим. Водночас українська армія не повідомляє про переміщення техніки чи живої сили поблизу кордону з РБ. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на кордоні.

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