Чи є загроза нового наступу РФ на Київ, Чернігів чи Одесу: військовий відповів

На думку "Шершня", такі розмови – це ІПСО противника, спрямована людей, які не сильно дотичні до фронту.

Заяви про загрозу нового наступу РФ на Харків, Київ, Чернігів чи Одесу – це дуже гарно пропрацьована інформаційно-психологічна атака ворога.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив розвідник на позивний "Шершень", оператор бойового комплексу БпЛА "Сич".

"На мою думку, це дуже гарно пропрацьована інформаційно-психологічна атака противника на людей, які не сильно дотичні до фронту і не розуміють загальної картини, що відбувається", – каже військовий.

"Шершень" наголосив, що насправді небезпека для України завжди буде, допоки Росія та її війська існують.

"Це не щось нове, про що українські військові не знають. І ми готові до цього, ми вже не ті, що два роки назад. Тому переживати щодо цього не варто", – підсумував він.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов оцінив можливість наступу РФ з півночі.

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