Чи є загроза оточення ЗСУ на південь від Курахового: що кажуть військові

Наразі не йдеться про оточення українських військових південніше Курахового на Донеччині.

Про це заявив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

"Оперативне оточення наразі бути не може. Підрозділи Сил оборони роблять усе можливе, аби не допустити небезпечної ситуації. Командування обізнане в ситуаціях, вживає всі необхідні заходи для ліквідації ворога.

З його слів, окупанти намагаються атакувати малими штурмовими групами - три-п'ять осіб,аби підійти до позицій. Витім, росіян знищують за 5 - 2 км до лінії бойового зіткнення. Зокрема, за рахунок дронів, які корегують артилерію, зазначає Орест Дрималовський.

Він також додав, що велика кількість підрозділів Сил оборони намагаються забезпечити те угруповування, яке ще тримає оборону в самому місті. Зокрема, ведуться активні бої за головну транспортну артерію – трасу Курахове-Запоріжжя.

Зазначимо, що аналітики DeepState раніше повідомляли про просування в районі Слов'янки та Янтарного — південніше Курахового.

Нагадаємо, в РФ заявили про "захоплення" Курахового. Водночас у ЗСУ повідомляють про бої у міській забудові.

Також військовий експерт Сергій Грабський розповів, хто наразі контролює місто на Донеччині. З його слів, українські Сили оборони залишаються в адміністративних межах міста Курахове, але сам населений пункт практично під контролем російських окупаційних військ.

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