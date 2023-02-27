Чи є загроза прориву на напрямку Сватове-Куп‘янськ: Гайдай назвав зброю, що потрібна для контрнаступу ЗСУ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував інформацію про те, що росіяни нібито хочуть вибити ЗСУ із Куп‘янська, тож невдовзі місто може стати гарячою ділянкою фронту.

Про це йшлося під час ексклюзивного інтерв'ю Гайдая кореспондентці ТСН.ua.

За словами голови ОВА, окупанти наразі здійснюють артилерійську підготовку, ледь не щодня б’ють по місту.

"Це війна і все може бути, враховуючи те, яка кількість військових дійсно мобілізована з боку Росії, яка кількість техніки підтягнута. Я регулярно буваю на Луганщині, спілкуюсь з усіма підрозділами, які боронять і Білогорівку, і Кремінський, і Сватівський напрямки. Всі підрозділи, які там знаходяться, високовмотивовані, ніхто не планує кудись відходити", — зазначив Гайдай.

Він також назвав те, що потрібно підрозділам ЗСУ для контрнаступу на напрямку Сватове-Куп‘янськ.

"Якщо ми рік тому протримали ту частину Луганської області, де була активна фаза бойових дій, без західної зброї чотири з половиною місяці, знищили більше 10 тисяч тільки на Рубіжанському і Сєвєродонецькому напрямках окупантів, то в них точно не буде миттєвого успіху на напрямку Сватове-Куп‘янськ. А коли наші підрозділи отримають важке озброєння наступального характеру, ми можемо ще й здійснити контрнаступальну операцію", — сказав Гайдай.

Щодо конкретної зброї, яка потрібна для контрнаступу, то це різні САО, "Краби", "Цезарі" та ін.

"Все, що стріляє на 40+ км. Також це броньовані автомобілі та бронемашини типу М2 "Бредлі", танки — модернізовані в Чехії Т-72 та західні взірці. Щодо термінів хай краще розповідає Генштаб, бо саме він планує всі операції", — зазначив Сергій Гайдай.

Напередодні експерти зазначали, що ворог продовжує збільшувати кількість обстрілів у Луганській області. Найгарячішими точками назвали напрямок Кремінної та Білогорівки. Також противник накопичує техніку та ресурси на Сватівському напрямку.

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