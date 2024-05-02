Чи є загроза прориву росіян до Курахового: Коваленко — про спроможності окупантів

Тиск на Курахове у Донецькій області триватиме, але довести його до такого каталізуючого наступу рівня.

Про це 2 травня під час телемарафону сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, одночасно вести досить потужні наступальні дії по декількох напрямках росіяни не можуть.

"Вони можуть концентруватися на якомусь одному напрямку. Це продемонструвала Авдіївка: коли вони сконцентрували досить потужне ударне угруповання для того, щоб діяти проти невеликого міста і це ударне угруповання фактично складалося з підрозділів декількох загальновійськових армій", — пояснив Коваленко.

Він зазначив, що ворог не зможе створити декілька ударних угруповань для того, щоб сконцентруватися на окремій локації, адже у нього ресурсу немає.

"Вони навіть зараз використовують резерви і займаються передислокацією, перегрупуванням своїх військ з різних угруповань... В принципі, це підкреслює те, що в них є брак ресурсу. Отже тиск на Курахове буде продовжуватися, але довести його до рівня каталізувального наступу, як це було під Авдіївкою або так, як російське командування планує на другу половину 24-го року... в районі Часового Яру, на Курахово реалізувати йому буде дуже складно, майже неможливо", — пояснив Коваленко.

За його словами, це буде системний, постійний тиск, але без якихось пікових таких показників та формувань ударних угруповань.

Нагадаємо, за заявою головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, найбільш складна ситуація склалася саме на Покровському та Курахівському напрямках, де точаться запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

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