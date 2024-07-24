Чи є загроза прориву росіян на Харківщині та Сумщині: відповідь Сирського

На Харківщині російські військові намагаються потіснити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. На Сумщині теж намагають прорватися. Проте українські бійці завдають відчутних втрат окупантам.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив Головнокомандувач Олександр Сирський.

"Так, звісно. Перш за все, це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи можна стримати ворога.

Як приклад він навів останню спробу Росії захопити Харків і сусідню Сумську область.

"Це не вдалося. Спроба Путіна створити так званий коридор безпеки поруч із кордоном Росії та Білгородською областю була зірвана", - зазначив він.

Загалом Сирський описав повзучі перемоги Росії як "тактичні" – локальні досягнення, а не "оперативний" прорив, наприклад захоплення великого міста.

"В принципі, противник не зробив істотного прогресу", - сказав він.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що ЗСУ відновили деякі втрачені позиції у Харківській області - вздовж смуги на південний схід від Лук'янців.

Головне за 23 травня: Сирський про ситуацію у Вовчанську, масована атака по Харкову

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