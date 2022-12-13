Чи є загроза вторгнення з боку Білорусі: заява українських прикордонників

Білорусь нагнітає ситуацію на українському кордоні.
Речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував раптову перевірку боєготовності військ Білорусі. Він наголосив, що поки загрози нового вторгнення немає.
Про це він сказав 13 грудня під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".
У Державній прикордонній службі України вважають, що білоруси нагнітають ситуацію на білорусько-українському кордоні. Прикордонники посилено спостерігатимуть за ситуацією у Білорусі.
"Не фіксується змін в обстановці по лінії кордону. Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Білорусі, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються – їхня кількість і характер дій не змінюються. Створення угуповань, які могли здійснити вторгнення ми не фіксуємо", - сказав Демченко.
Перевірка боєготовності військ Білорусі: що відомо
Напередодні самопроголошений президент Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії. Також білоруські військові почали зводити переправу на річках, які розташовані все ж далеко від українського кордону.
Моніторингова група "Білоруський гаюн" повідомила, що Білорусь перекидає підрозділ сил спеціальних операцій — 103 Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду до Брестської області, що біля кордону з Україною.
Напередодні повідомлялось також, що росіяни у Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною.
У Міноборони РБ зазначили, що перевірка боєготовності має широкомасштабний характер, який надалі буде нарощуватися. Мета - проведення аналізу готовності білоруських військових до боєготовності.
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