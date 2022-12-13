Чи є загроза вторгнення з боку Білорусі: заява українських прикордонників

Речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував раптову перевірку боєготовності військ Білорусі. Він наголосив, що поки загрози нового вторгнення немає.

Про це він сказав 13 грудня під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

У Державній прикордонній службі України вважають, що білоруси нагнітають ситуацію на білорусько-українському кордоні. Прикордонники посилено спостерігатимуть за ситуацією у Білорусі.

"Не фіксується змін в обстановці по лінії кордону. Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Білорусі, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються – їхня кількість і характер дій не змінюються. Створення угуповань, які могли здійснити вторгнення ми не фіксуємо", - сказав Демченко.

Перевірка боєготовності військ Білорусі: що відомо

Напередодні самопроголошений президент Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії. Також білоруські військові почали зводити переправу на річках, які розташовані все ж далеко від українського кордону.

Моніторингова група "Білоруський гаюн" повідомила, що Білорусь перекидає підрозділ сил спеціальних операцій — 103 Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду до Брестської області, що біля кордону з Україною.

Напередодні повідомлялось також, що росіяни у Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною.

У Міноборони РБ зазначили, що перевірка боєготовності має широкомасштабний характер, який надалі буде нарощуватися. Мета - проведення аналізу готовності білоруських військових до боєготовності.

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