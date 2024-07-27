Чи є загроза з боку Білорусі: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Чернігівщина, Сумщина та Харківщина потерпають від щоденних ворожих обстрілів, але активних переміщень росіян поблизу українського кордону не спостерігається.

Стягування російських військ до українського кордону з Білоруссю або до Сумської області наразі не фіксується.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами речника ДПСУ, ситуація на кордоні з Білоруссю останнім часом залишається стабільною.

"Ми не бачимо суттєвої загрози, не бачимо і переміщення поруч з нашим кордоном з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області на цей час ми не фіксуємо", – зазначив Демченко.

Він додав, що росіяни, як і раніше, щодня обстрілюють Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.

"Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумщину. Тут ворог використовує і артилерію періодично, і авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України. Більшість з них припадає саме по населених пунктах", – повідомив речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, російські окупанти 27 липня здійснили черговий злочин проти мирного населення України, обстрілявши центр міста Глухів на Сумщині. Внаслідок удару загинула дитина, ще 13 цивільних осіб отримали поранення.

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