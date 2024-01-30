Чи є загроза залишитися без допомоги ЄС і США та в чому є реальна проблема: економіст дав відповідь

В Україні 2024 року в економічному плані все буде приблизно так само, як було 2023, зазаначив Олег Пендзин.

У 2024 році ситуація буде абсолютно керованою, інфляція буде менше 10%.

Таку думку висловив економіст Олег Пендзин в ефірі телемарафону 30 січня.

"Я абсолютно впевнений, що допомога прийде. Я у цій ситуації є оптимістом, і я поясню чому... Дивіться, з європейцями ситуація практично вирішена, і ми побачили зустрічі з паном Сіярто, бачимо позицію Орбана, яка вимушено міняється під тиском наших європейських партнерів. Так що 50 мільярдів євро на чотири роки ми таки отримаємо. Що стосується американців, ми також почули вже достатньо позитивні сигнали, тому 24-й рік ми з вами проживемо, то без питань", – переконаний експерт.

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Проте Олег Пендзин зазначив, що є проблеми по 25-му року.

"Там поки що розуміння немає. Але 24-й рік, я думаю, що ситуація буде абсолютно керована, а раз так, то інфляція буде менше 10%, і все буде приблизно так само, подібно, як було в 23-му році", – підсумував він.

Раніше оглядач із безпекових та оборонних питань Майкл Пек розповів, чи закінчиться війна в Україні 2024 року.