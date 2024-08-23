Чи забрала РФ війська з Харківщини під Курськ: військові відповіли

Сил та засобів окупантів, які лишаються на Харківському напрямку, їх ще досить багато.

Росія відвела деякі підрозділи з Харківської області на Курський напрямок, але сил та засобів ворога в українському регіоні лишається достатньо для продовження штурмів.

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі "Суспільного"

"Росіяни продовжують перетасовувати ту "колоду карт", яка в них є. Але разом із тим тих сил та засобів, які лишаються на Харківському напрямку, їх ще досить багато, для того, щоб ми могли розслабитися. Росіяни досі тримають досить значні сили, вогневі засоби для того, щоб завдавати ураження та продовжувати штурми", - розповів Саранцев.

За його словами, також є інформація, що ворог перекидає додаткові резерви на Харківський напрямок. Однак інформація про те, що це за підрозділи та яка кількість, наразі уточнюється.

Речник ОТУВ зазначив, що на окремих ділянках фронту на півночі Харківської області знизилася активність російських військ, але це не означає, що їх відвели. За його словами, російські військові копають окопи, маскуються та налагоджують зв'язок.

"Найактивнішою ділянкою є місто Вовчанськ. Також у прилеглих до нього населених пунктах РФ подекуди намагається здійснювати штурмові дії. Це райони Стариці, район Тихого - правий та лівий фланги Вовчанського напрямку. Але всі спроби росіян зупиняються та просування немає", - додав Саранцев.

Нагадаємо, Україна сподівається, що наступ змусить Росію перенаправити свої війська з Донбасу - центру бойових дій на сході країни. І це нібито справджується — військова активність на Донбасі знизилася після 16 серпня, за винятком наступу на Покровськ.

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