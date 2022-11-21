Чи зацікавлена Україна у заморожуванні війни на зимовий період: Жданов пояснив

Заморожування війни на зимовий період відбутися не повинно. В українських військових є реальний шанс скористатися своєю перевагою і не дати РФ вирівняти ситуацію на фронті.

Україна не зацікавлена в тому, аби заморожувати війну на період зими. Наші військові мають перевагу і не дадуть окупантам вирівняти фронт.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Найімовірніше, заморожування не буде. Ми маємо реальний шанс скористатися перевагою і не дати Росії вирівняти ситуацію на фронті. Найближчими тижнями, можливо, ми матимемо перегрупування військ. РФ теж проводить перегрупування, а далі ми спостерігатимемо активізацію бойових дій. Принаймні з нашого боку. Що більше Росія просить переговорів, то більше нам потрібно атакувати”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що визволення правобережної частини Дніпра у Херсонській області вплинуло на тактику застосування російської авіації.

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