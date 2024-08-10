Чи задіє Україна F-16 для ударів по території РФ: хто має ухвалити рішення

Ще до того, як Україна отримала першу партію винищувачів F-16 від Данії, експерти та аналітики обговорювали можливість їх використання для завдавання ударів по російській території. Данія такий дозвіл вже надала, але остаточне рішення залежить від США.

Про нюанси використання F-16 Силами оборони України розповів експерт з авіації Костянтин Криволап у коментарі "24 Каналу.

Експерт зазначив, що отримані Україною літаки, ймовірно, були зібрані у Бельгії та Нідерландах. Данія стала власником винищувачів після купівлі, але виробником були і залишаються Сполучені Штати Америки.

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Як має використовуватись західна військова техніка, передана третій державі, тобто Україні, визначають як її власник, так і виробник. Тому навіть після отримання дозволу данців на удари по території РФ, Україні необхідно схвалення країни-виробника – США.

"Це те ж саме, коли полякам запропонували захищати хоча б частину повітряного простору вздовж нашого західного кордону. Вони сказали: "Ми за, але входимо в НАТО, тому треба, аби вони погодили. Треба буде використовувати Patriot, і вже тут треба схвалення американців". Ці процедури дуже обмежують наші можливості", – зауважив Костянтин Криволап.

Нагадаємо, в РФ бояться, що Україна задіє F-16 під час операції у Курській області. Російські військові розлючені тим, що Міноборони РФ нездатне забезпечити захист державних кордонів.

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