Чи загрожує переобрання Конгресу США зменшенням допомоги Україні: що кажуть американські політики

Майбутнє допомоги США Україні може залежати від того, хто контролюватиме Конгрес 2023 року.

Листопадові проміжні вибори визначать, хто матиме більшість в кожній з палат Конгресу Сполучених Штатів. Це може мати значний вплив на відповідь США на найбільшу зовнішньополітичну проблему, з якою зараз стикається адміністрація Байдена - вторгнення Росії до України.

Про це пише видання The New York Times.

У той час як громадськість США все ще широко підтримує Україну, а законопроєкти, що передбачають допомогу, ухвалюються більшістю голосів від обох провідних партій, активна меншість законодавців-республіканців, за підтримки низки впливових політиків-консерваторів, критикує федеральний уряд і заявляє, що той витрачає занадто багато і може затягувати конфлікт. Більше того, кілька республіканців зайняли відверто проросійську позицію.

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Видання пише, що Конгрес має більше важелів впливу на внутрішні справи, ніж на зовнішню політику, завдяки широким повноваженням президента як головнокомандувача. Але демократи готуються до набагато складнішого — і, як вони бояться, більш політизованого середовища національної безпеки, якщо республіканці контролюватимуть законодавчі органи, головування комітетів та фінансову владу.

Однак найбільше для адміністрації Байдена викликає занепокоєння перспектива того, що республіканці можуть уповільнити потік грошей і зброї до України, який почався від моменту вторгнення Росії в лютому.

Зокрема, Кевін Маккарті з Каліфорнії, лідер меншості, заявив минулого місяця, що очолювана республіканцями палата представників не захоче схвалити допомогу Україні за "чистим чеком".

Зауважимо, що республіканці також виступають проти ідеї демократів фінансувати Україну коштом арештованих активів Росії.

Конгрес схвалив 60 мільярдів доларів допомоги Україні від початку війни без чітких умов. Але деякі республіканці, підбадьорювані відомими консерваторами, такими як ведучий Fox News Такер Карлсон, дедалі частіше ставлять під сумнів ціну американської допомоги Україні.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл із Кентуккі дорікнув Маккарті, заявивши минулого місяця, що Сполучені Штати повинні зробити ще більше, щоб підтримати Київ.

"Допомога США Україні не буде ані ефективною, ані політично стійкою без сильного контролю та механізмів підзвітності", – написали конгресмен Майк Маккол та сенатор Джим Ріш.

"Сполучені Штати витратили на підтримку України більше, ніж всі наші європейські союзники разом узяті, і такий стан речей ніхто не контролює. Це безглуздо, і так більше тривати не може", - заявив напередодні Джош Гоулі, сенатор-республіканець від штату Міссурі.

Як США допомагають Україні

Напередодні Сполучені Штати виділили Україні 675 млн доларів військової допомоги. Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Розпорядився виділити 675 млн доларів військової допомоги Україні та 2,2 млрд доларів довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн", — зазначив він.

Збройні Сили України отримають додаткову зброю із запасів Пентагону, уточнив Блінкен.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками п'ятої зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині зазначив, що американський транш передбачає постачання гаубиць, боєприпасів до артилерії, автомобілі Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та інше обладнання.

Після масовоного ракетного обстрілу Росії 10 жовтня Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 13 жовтня також заявив, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками, аби захистити від російських атак цивільну інфраструктуру.

За даними Міністерства фінансів, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів.

Огляд закордонної преси: підтримка України зменшується серед республіканців у Конгресі США

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