Чи загрожує розшук обмежено придатним, які не пройдуть ВЛК: у ТЦК відповіли

Якщо особа не пройшла ВЛК, але повістку їй не надсилали, статус у системі "Резерв+" залишиться без змін.
Військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Однак якщо вони не отримають повістку на проходження ВЛК до 5 лютого, їх не буде оголошено в розшук.
Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.
Що зміниться після 5 лютого?
- Якщо особа не пройшла ВЛК, але повістку їй не надсилали, статус у системі "Резерв+" залишиться без змін.
- Якщо ж ТЦК вручить повістку, а військовозобов’язаний не виконає її вимоги, то в "Резерв+" з’явиться статус “в розшуку”.
Як вручається повістка?
Важливо стежити за своїми поштовими повідомленнями, адже повістка може бути:
- вручена особисто,
- надіслана поштою на адресу проживання або реєстрації.
У Міноборони наголошують, що через недогляд за поштою багато військовозобов’язаних надто пізно дізнаються про повістку. Тому радять перевіряти кореспонденцію, щоб уникнути непорозумінь.
Нагадаємо, що військовозабов'язані чоловіки, зокрема й зі статусом "обмежено придатні", забов'язані до 5 лютого пройти повторну військово-лікарську комісію, інакше їм загрожують штрафи.
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