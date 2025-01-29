Чи загрожує розшук обмежено придатним, які не пройдуть ВЛК: у ТЦК відповіли

Якщо особа не пройшла ВЛК, але повістку їй не надсилали, статус у системі "Резерв+" залишиться без змін.

Військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Однак якщо вони не отримають повістку на проходження ВЛК до 5 лютого, їх не буде оголошено в розшук.

Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

Що зміниться після 5 лютого?

Якщо особа не пройшла ВЛК, але повістку їй не надсилали, статус у системі "Резерв+" залишиться без змін.

Якщо ж ТЦК вручить повістку, а військовозобов’язаний не виконає її вимоги, то в "Резерв+" з’явиться статус “в розшуку”.

Як вручається повістка?

Важливо стежити за своїми поштовими повідомленнями, адже повістка може бути:

вручена особисто,

надіслана поштою на адресу проживання або реєстрації.

У Міноборони наголошують, що через недогляд за поштою багато військовозобов’язаних надто пізно дізнаються про повістку. Тому радять перевіряти кореспонденцію, щоб уникнути непорозумінь.

Нагадаємо, що військовозабов'язані чоловіки, зокрема й зі статусом "обмежено придатні", забов'язані до 5 лютого пройти повторну військово-лікарську комісію, інакше їм загрожують штрафи.