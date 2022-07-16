Чи загрожує щось чоловікам, які до війни виїхали за кордон та не повернулися до України

Від початку повномасштабної війни Росії проти України та запровадження воєнного стану чоловіки у віці від 18 до 60 років не мають права перетинати кордон. Але до 24 лютого 2022 року багато чоловіків вже перебувало за кордоном і не всі вони повернулися. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чи може їм щось загрожувати?

Як розповів юрист Ростислав Кравець виданню "Факти ICTV" законодавством не передбачена відповідальність за неповернення до України під час дії воєнного стану. Хоча народні депутати і намагалися внести певні зміни, було навіть кілька законопроєктів.

Однак, як додає Кравець введення такого закону не можливе через його невідповідності нормам Конституції України. Якщо змушувати чоловіків від 18 до 60 років, які виїхали за кордон до початку повномасштабної війни, повернутися до України, то це буде порушенням Конституції та логіки. Адже наразі фінансові наджодження від заробітчан значно перевищує надходження від експорту.

Тобто жодної кримінальної чи адміністративної відповідальності за неповернення чоловіків сьогодні в Україні не існує. Ростислав Кравець також наголосив, що введення штрафів чоловікам, які вирішили все ж повернутися до України зараз, також буде незаконним, порушуватиме Конституцію і права людини.

Законом не передбачена і примусова мобілізація в разі, якщо чоловік повернувся з-за кордону.