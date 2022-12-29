Чи загрожує взимку наступ росіян на Запоріжжі: прогноз ISW

Окупанти можуть зайняти оборонну позицію або продовжувати агресивні атаки.

Імовірність нового наступу російських військ у Запорізькій області взимку низька. Окупанти створюють оборону від наступальних операцій ЗСУ.

Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Високопоставлений український військовий представник заявив, що немає жодних ознак того, що російські сили в Запорізькій області формують ударні групи, попри деякі ротації та розгортання там.

"Депутат від окупаційних військ Запорізької області Володимир Рогов заявив 27 грудня, що українські війська здійснюватимуть наступ у Запорізькій області, але через негоду наступ не є неминучим", – пишуть експерти.

За словами аналітиків, нещодавні зусилля російських мінерів та будівництво укріплень у Запорізькій області та на узбережжі Дніпра вказують на те, що російські війська не прагнуть наступати там.

Раніше стало відомо, що на окупованій частині Запорізької області російські окупанти масово залишають місця несення служби.

Російськовий експерт Сергій Грабський вважає, що на лінії фронту наразі немає таких напрямків, які б викликали серйозне занепокоєння.

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