Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW

Російські окупанти суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські військові відчувають проблеми з поповненням арсеналу систем високоточної зброї. Вони допускають, що у зв’язку з цим Росія суттєво навантажила наявні можливості своєї військової промисловості у виробництві цих ракет.

"Виснаження арсеналу високоточних ракет російської армії, швидше за все, не дозволить їй завдавати ракетні удари у високих темпах", – зазначили у ISW.

Нагадаємо, Росія 23 листопада завдала чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі України, деякі ракети влучили у житлові будинки. Атака окупантів забрала життя щонайменше 10 людей, щонайменше 50 зазнали поранень. Загалом росіяни ракетами влучили в 16 об'єктів інфраструктури, внаслідок чого низка регіонів України залишилися без світла, води та опалення. Через російські обстріли в Україні відключили від енергосистеми блоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.

Експерти зазначають, що обстріли відбуваються в рамках реалізації "терористичного плану" і не мають військової доцільності. Також вони роблять прогнози щодо термінів наступних ракетних атак Росії і міст України, які перебувають у найбільшій небезпеці.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на каналі "Freeдом" заявив, що єдина мета Росії - геноцид.

"Вони з погляду своїх військових можливостей, безумовно, програють війну. Це очевидно – на всіх напрямках, окрім Бахмутського, вони тримають оборону. З військової точки зору вони мають лише один ресурс - крилаті ракети. Вони прямо заявляють, що будуть бити не по військових цілях… Сьогодні вони навмисно, анонсуючи це, завдають ударів виключно по цивільному населенню", - наголосив він.

Як зазначає військовий експерт Олег Жданов, "зосередження ракет для масованого ракетного удару свідчить, що цих ракет залишилося досить небагато".

"Найімовірніше, їх звозять з усіх куточків Російської Федерації. Їх збирають по всіх складах, де вони ще є. З цим пов'язано те, що вони накопичують якусь кількість ракет, а потім завдають удару. 15-16 листопада був масований удар – понад 100 ракет за два дні випущено. Минув рівно тиждень, вони змогли зібрати", - наголосив експерт.

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