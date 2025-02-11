Чи захистить Україну розміщення європейських військ: сценарії від NYT

Найкращою відповіддю на найближче майбутнє після потенційного припинення вогню може бути певна версія моделі "дикобраза" для України.

Без членства України в НАТО ідея введення до країни великої кількості європейських військ видається багатьом урядовцям та аналітикам нерозважливою. Однак, існують різні сценарії того, як може розвиватися ситуація після потенційного припинення вогню.

Про це йдеться у статті The New York Times.

За оцінками експертів, після закінчення нинішньої війни для стримування Росії від повторного вторгнення до України може знадобитися 150 тис. військових і американська допомога з повітряним прикриттям, розвідкою та протиракетною обороною.

За словами аналітиків, якби була досягнута угода про припинення бойових дій, президент США Дональд Трамп, швидше за все, попросив би Європу запровадити її та взяти на себе відповідальність за Україну, бажаючи зменшити американські зобов’язання.

"Але ключове питання залишається: як убезпечити те, що залишилося від України, і не дати пану Путіну відновити війну навіть через кілька років?" – ставить запитання автор статті.

Перспектива угоди прискорила дебати щодо так званих європейських черевиків на місцях для підтримки миру, спостереження за припиненням вогню та допомоги у стримуванні Росії від майбутньої агресії. Питання в тому, чиї чоботи, і скільки, і чи погодиться колись на це президент Росії Володимир Путін.

Автор статті переконаний, що ця тема стане центральною для обговорення на Мюнхенській конференції з безпеки, яку планують відвідати віцепрезидент США Дж. Д. Венс і держсекретар Марко Рубіо.

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Деякі європейські держави, серед яких країни Балтії, а також Франція та Велика Британія, заявили про можливість ввести частину своїх військ до складу сил в Україні. Своєю чергою німецькі високопосадовці назвали цю ідею передчасною.

"Без членства України в НАТО, яке здається малоймовірним протягом багатьох років, ідея мати велику кількість європейських військ із країн НАТО виглядає необачною для багатьох посадовців та аналітиків", – йдеться у матеріалі.

Без явної участі США в такій операції – з їхнім повітряним прикриттям, протиповітряною обороною та розвідкою – європейські війська були б під серйозною загрозою російського зондування та навіть атак.

Видання нагадало, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до серйозних переговорів щодо угоди щодо припинення війни, якщо партнери нададуть гарантії безпеки, а не просто запевнення.

Чи можливе введення до України 200 тис. європейських військових?

За відсутності членства в НАТО, якому Зеленський надає перевагу, глава держави говорив про 200 тис. іноземних військових на території України. Але це майже втричі більше, ніж уся британська армія, і аналітики вважають це неможливим.

Європейський високопосадовець сказав, що на континенті навіть немає 200 тис. військових, які можна було б запропонувати, і що будь-які чоботи на землі повинні мати підтримку США, особливо коли йдеться про зіткнення з другою за величиною ядерною державою світу, Росією. Інакше вони будуть назавжди вразливі перед зусиллями РФ підірвати політичну та військову довіру до НАТО.

Навіть скромніша кількість європейських солдатів, як-от 40 тис., була б важкою метою для континенту з повільним економічним зростанням, нестачею військ і необхідністю збільшення витрат для власного захисту. І цього, швидше за все, буде недостатньо, щоб забезпечити реалістичне стримування Росії.

За словами почесного професора військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренса Фрідмана, справжні сили стримування зазвичай вимагають "понад 100 000 військовослужбовців, призначених для виконання місії" для регулярних ротацій і надзвичайних ситуацій.

Відправлення надто малої кількості військ означало би блеф

Небезпека полягала б у політиці, яку експертка з оборони з Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Клаудія Мейджор назвала "блефувати і молитися".

"Надання занадто мало військ або сил без підкріплення означало б блеф, який міг би запросити Росію промацати ґрунт, і країни НАТО навряд чи змогли б цьому протистояти", – написала Мейджор у нещодавній статті про те, як забезпечити припинення вогню в Україні.

Тому Польща, яка є сусідкою України і глибоко залучена в її безпеку, поки що відмовилася від участі в таких силах.

"Польща розуміє, що потребує залучення Сполучених Штатів до будь-якої такої пропозиції, тому хоче побачити, що хоче зробити Трамп. Вона вимагає від Трампа гарантій того, що США нададуть безпекову допомогу для підтримки європейців на передовій", – сказала виконувачка обов’язків директора Німецького фонду Маршалла Александра де Хооп Схеффер.

Але це зовсім незрозуміло, додала вона.

"Трамп укладе угоду і шукатиме Нобелівську премію, а потім очікуватиме, що європейці заплатять за це і втілять це", – сказала експертка.

Росія не погодиться на розгортання сил НАТО в Україні

У статті зазначається, що заявлені цілі Путіна не змінилися: підпорядкування України Росії, припинення розширення НАТО та скорочення його сил, щоб змусити створити нову буферну зону між Альянсом і передбачуваною російською зоною впливу.

Також малоймовірно, що Росія погодиться на будь-яку угоду щодо розгортання сил НАТО або сил країн Альянсу в Україні, навіть якщо вони нібито будуть там навчати військових. У російському МЗС вже заявили, що війська НАТО в Україні будуть "категорично неприйнятними" та ескалаційними.

Три моделі введення європейських військ до України

Професор Фрідман описав три можливі моделі – миротворчість, опосередкування та стримування – усі вони мають значні недоліки.

Миротворці, призначені для посилення узгодженого припинення вогню та відокремлення сторін, що воюють, мають легке озброєння для самооборони та часто містять війська з багатьох країн, зазвичай під керівництвом ООН. Але враховуючи те, що лінія зіткнення в Україні становить приблизно 1300 км, за словами професора, потрібна буде "величезна кількість військ".

До повномасштабного російського вторгнення 2022 року існувала міжнародна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі за згодою Росії для спостереження за дотриманням значно коротшої лінії припинення вогню на сході України. Це був провал, сказав Майкл Боцюрків, який був прессекретарем місії ОБСЄ від 2014 до 2016 року.

"Росіяни зробили все, щоб заблокувати місію. Вони робили вигляд, що співпрацюють, обмежували доступ і приховували різні підлі дії. Коли щось працює не так, як вони хочуть, вони закривають це", – розповів Боцюрків.

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По суті, НАТО розташувало у восьми країнах-членах, найближчих до Росії, розгорнуті сили. Цих військ недостатньо, щоб зупинити вторгнення РФ, або щоб Москва сприйняла це як провокацію. Однак ця концепція працює, лише якщо існує чіткий, непорушний зв’язок між військами на землі та більшими підкріпленнями, готовими вести бій, коли дріт тільки буде зачеплений.

Але завжди є сумніви щодо абсолютності цієї гарантії. І сторона, що атакує, завоювала б значну територію до того, як прибуде будь-яке підкріплення. Сам тому НАТО збільшує розмір своїх захисних сил від рівня батальйону до бригади, щоб посилити стримування нової агресивної Росії.

Третій тип, сили стримування, є, безумовно, найбільш надійним, але він повинен бути дуже великим і добре оснащеним. Це вимагатиме до 150 тис. добре оснащених військових, а також значних зобов’язань щодо ППО, розвідки та озброєння – і американської допомоги зі стратегічними механізмами, яких Європі продовжує бракувати, від повітряного транспорту до супутників і протиракетної оборони.

Але, зауважив Фрідман, було б важко уявити, що Росія погодиться на будь-яку таку силу саме з тих самих причин, з яких цього хоче Зеленський.

Тож найкращою відповіддю на найближче майбутнє після потенційного припинення вогню може бути певна версія моделі "дикобраза". Вона передбачає надання українським військовим достатньої кількості зброї, ресурсів і навчання – зокрема західними силами – щоб переконати Росію не намагатися знову напасти. Однак таке зобов'язання має бути довгостроковим.

Але спершу Україна має зупинити повільне просування Росії на сході, а Путіна потрібно переконати припинити війну з подальшими втратами на полі бою та економічним тиском. Те, як це зробити, буде одним із головних випробувань для Трампа, якщо він хоче досягти успіху у припиненні вбивств, як він обіцяє.

До слова, на початку лютого Зеленський сказав, що пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона відправити європейські війська до України для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато запитань.