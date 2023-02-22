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Чи заходили на Волинь ДРГ із Білорусі від початку повномасштабного вторгнення: відповіли у ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чи заходили на Волинь ДРГ із Білорусі від початку повномасштабного вторгнення: відповіли у ЗСУ

Фото: Прес-служба МВС України

Наєв підкреслив, що станом на зараз у росіян немає достатньо ресурсів для наступу на всю північну операційну зону.

У Збройних силах повідомили, що на Волині жодного разу не фіксували диверсійно-розвідувальних груп із Білорусі.

Про це командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"На Волині ДРГ жодного разу не було. З території білорусі диверсійно-розвідувальних груп не відмічалося", - сказав він, додавши, що станом на зараз у росіян немає достатньо ресурсів для наступу на всю північну операційну зону.

Зауважимо, за даними українських прикордонників, російські окупанти наразі не мають ударного угруповання, готового до повторного вторгнення з півночі Білорусі. Втім, речник ДПСУ проте наголосив, що ворога не можна недооцінювати, і в будь-який момент цей напрямок також може стати активним. Прикордонники готуються і продовжують укріплювати кордон.

Тим часом диктатор Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що він готовий вести бойові дії разом з окупантами, "якщо хоч один український солдат переступить кордон". Також він додав, що готовий дозволити російському президенту-диктатору Володимиру Путіну використати його країну як плацдарм для нової атаки на Україну.

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Дата публікації
Перегляди
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