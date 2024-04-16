Чи захопить Путін Часів Яр до "символічної дати": прогноз полковник запасу ЗСУ

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник вважає, що окупанти не зможуть виконати наказ Путіна та захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Таку думку експерт висловив в ефірі телемарафону.

За його словами, окупаційні війська вже двічі ставили завдання взяти місто. Була дата - до 14 грудня минулого року. Друга дата - це до власного самоперепризначення на посту президента РФ.

"Також є ніби-то наказ, що до 9 травня як мінімум взяти Часів Яр. Часів Яр стратегічна висота, там доволі зручно оборонятися, він міцно укріплювався. Чи зможуть вороги опанувати таке завдання? На мій погляд, швидкими темпами не зможуть", - сказав Черник.

Ескперт зауважив, що росіяни збільшили кількість застосування коректованих авіаційних бомб важких калібрів. Це - ФАБ-250, ФАБ-500, УПАБ-1500 і навіть об’ємно-детонуючі бомби, бомбові касети РБК-250 і РБК-500.

"І за загальними показниками березня - десь у межах 2 тисяч одиниць (застосування). Але говорити про "килимові" бомбардування абсолютно неправильно", - зауважив Черник.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Владислав Селезньов оцінив плани Путіна захопити Часів Яр до 9 травня.

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