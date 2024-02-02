Чи захопив ворог Табаївку: в ЗСУ повідомили про ситуацію на фронтах

На сьогодні за село Табаївка на Харківщині точаться важкі бої і населений пункт не перебуває під контролем російських військ.

Про це речник східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив у ефірі телемарафону 2 лютого.

Євлаш розповів, що станом на 2 лютого лінія фронту залишається дуже динамічною, російські окупанти продовжують наступальні дії, зокрема біля Куп’янська.

Ситуація на фронті 2 лютого

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"За Табаївку також точаться важкі бої, наразі село не перебуває під контролем окупантів, і там ведуться артилерійські дуелі", – повідомив речник Сил оборони.

Ворог продовжує тиснути і на Бахмутському напрямку. Росіяни застосовують там важку артилерію, дрони-камікадзе та використовує тактику скидання вибухівки на позиції українських військ. Водночас сили оборони на Бахмутському напрямку ліквідували та поранили 95 окупантів, знищили 70 зразків зброї і техніки.

На Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу ЗСУ ліквідували 228 російських загарбників, знищили 75 зразків озброєння і військової техніки.

Євлаш звернув увагу, що зараз у ворога спостерігається снарядний голод. Противник вдається до постачання боєприпасів з Північної Кореї та Ірану.

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Речник українських захисників також відповів на запитання, наскільки численним є угруповання російських сил на цьому напрямку. Він вказав, що ворог зібрав досить велике угруповання.

"Якщо конкретно брати Куп’янський напрямок, то ворог там тримає близько 40 тисяч свого особового складу, понад 500 танків, 650 ББМ, 430 артсистем та ще більш ніж 150 РСЗВ. Якщо брати Лиманський, то там ворог зосередив майже 57 тисяч окупантів, також 500 танків, понад 110 ББМ, 534 артилерійські системи та майже 200 РСЗВ. Тобто разом це досить потужні сили. Противник не полишає своїх намірів надалі продовжувати готувати свої резерви. Ми не бачимо того, що противник збирається зупинити свої бойові дії через певний час", – розповів Євлаш.

Він зазначив, що на сьогодні головне завдання українських військ – тримати оборону і послаблювати наступальний потенціал ворога.

Нагадаємо, 30 січня речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що російські загарбники хочуть захопити Табаївку, щоб показати президентові РФ Володимирові Путіну та громадянам країни-агресорки хоч якусь "перемогу".

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