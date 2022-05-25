Чи захоплять окупанти Сєвєродонецьк за 48 годин: військовий експерт прокоментував прогнози британців

Місто Сєвєродонецьк Луганської області цілодобово під вогнем російських загарбників.

Окупанти продовжують обстріли та наступ на Луганську область. Росіяни підійшли ближче до Сєвєродонецька.

Військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив ситуацію на Луганському фронті та прокоментував прогнози британських експертів щодо захоплення Сєвєродонецька протягом 48 годин.

Про це експерт повідомив 25 травня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Ситуація дуже складна, тому що ворог кинув надзвичайно великі сили і обстрілює з будь-якої зброї, яка тільки існує, окрім, мабуть, зброї масового знищення. А є і заборонені боєприпаси, і касетні, і фосфорні – ті, що використовувалися під Ізюмом, так само і там. Тож, під Сєвєродонецьком надзвичайно гаряче. Але прогнози щодо 48-ми годин чи кількох днів я чув ще кілька днів тому. Я б не ставив якісь обмежувальні часові рамки, тому що, незважаючи на те, що ситуація складна, і дійсно, ворог намагається взяти в оточення і постійно обстрілює наші позиції, знищуючи житлову інфраструктуру і намагаючись стерти з лиця землі українські сели та міста, все одно наши сили продовжують тримати оборону і не дають взяти ключові та транспортні артерії, зокрема, в оточення", - зазначив він.

Мусієнко наголосив, що боротьба України триває. ЗСУ чинять опір, намагаючись відбивати сили окупанта, застосовуючи ту зброю, що є в наявності.

Нагадаємо, окупанти підібралися до Сєвєродонецька на відстань міномета.

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