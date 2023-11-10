Чи закінчиться війна 2024 року: експерт дав оцінку і вказав на проблему з розумінням перемоги

Україні треба визначитись, "що таке для нас перемога".

В України є шанси перемогти у війні 2024 року, як припустив секретар РНБО Олексій Данілов. Однак Україна не має загальнодержавної концепції того, що саме слід розуміти під перемогою.

Про це військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів у інтерв’ю Oboz.ua.

Гетьман вважає, що справді є реальний шанс закінчити війну вже наступного року.

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"Звісно, шанси такі є, хоча тут виникає інше питання. Можливо, я помиляюся – я хотів би помилятися, – але мені здається, що у нас немає загальнодержавної концепції того, що ми маємо розуміти під перемогою. Багато людей вкладають у це поняття різний сенс", – звернув увагу майор запасу.

Треба визначитись, що означатиме перемогу у війні

Тож, зазначив він, Україні треба визначитись, "що таке для нас перемога": "Це вигнання росіян з нашої території? Вихід на кордони 24 лютого 2022 року? Чи вихід на кордони 1991 року?"

Гетьман також вказав, що коли українські війська вийдуть на кордони держави, росіяни продовжуватимуть війну, але вже зі своєї території. Ворог влаштовуватиме ракетні та артилерійські обстріли з прикордонних територій тощо.

Війна на території Росії

"Перемога – це наш прапор над Кремлем? Тут може бути багато аргументів проти. Тому що, щойно ми перейдемо кордон РФ, почнемо вести бойові дії на території Росії, дуже багато людей у світі, які не є симпатиками України, будуть розповідати, що це вже ми агресори, що це ми напали на суверенну країну", – змоделював ситуацію військовий експерт.

Він додав, що так само у світі зараз звинувачують Ізраїль у тому, що його війська нищать ворога не на своїй території.

"Водночас наші військові говорять: якщо ворог відійшов на 10 метрів на свою територію, ми маємо зупинитися? Він "у домику"? Будемо чекати, допоки від переформатує свої частини і знову почне дії? Ні. Ми маємо нищити ворога, де б він не був", – переконаний майор запасу.

На його думку, ще цього року в Україні таки буде вироблена концепція того, що слід розуміти під перемогою. Хоча на сьогодні і партнери держави "не дуже можуть зорієнтуватися, що саме це означає".

Нагадаємо, напередодні Данілов заявив, що війна Росії проти України може закінчитися 2024 року, і держава докладає максимум зусиль для цього, однак "не все залежить від нас".

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