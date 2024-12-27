Чи закінчиться війна 2025 року?: генерал назвав оптимістичний і песимістичний сценарії

Загалом усі сценарії залежать від вирішення двох завдань – це забезпечення озброєнням, технікою та мобілізація.
Війна в Україні справді може закінчитися 2025 року або за оптимістичним, або за песимістичним сценарієм. Перший – якщо вдасться не допустити втілення планів РФ, другий – якщо США припинять допомогу.
Таку думку ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко висловив у інтерв'ю OBOZ.UA.
Романенко оцінив ймовірність того, що війна завершиться 2025 року.
"Вірогідність того, що війна закінчиться 2025 року, справді є. Найімовірніше, це той самий реалістичний варіант, який перебуває десь посередині між оптимістичним та песимістичним", – сказав генерал-лейтенант.
Він описав найпесимістичніший сценарій.
"Який найбільш песимістичний сценарій? Якщо США фактично призупиняють нам допомогу, в той час як Росія використовує свій військовий потенціал, продовжує активні бойові дії, які змушують нас йти на якісь серйозні поступки", – розповів Романенко.
А оптимістичним сценарієм він назвав недопущення втілення планів президента Росії Володимира Путіна щодо України.
"Оптимістичний сценарій – це можливість відстояти наші інтереси, не допустити реалізації планів Путіна щодо України – захоплення чотирьох областей нашої країни, які увійшли до конституції РФ. Це зовсім не так. Оптимізм буде ще й у тому, якщо 2025 року ми зможемо вийти на призупинення бойових дій", – зауважив ексзаступник начальника Генштабу.
За його словами, загалом усі сценарії залежать від вирішення двох завдань – це забезпечення озброєнням, технікою та мобілізація.
"Це озброєння, техніка, боєприпаси від наших союзників, частково, у найкращому разі, на п'яту частину можливостей нашого оборонно-промислового комплексу", – сказав Романенко.
Він зауважив, що Україна поки що не може глибоко відпрацювати ці питання та забезпечити ЗСУ всім необхідним.
Генерал-лейтенант також вказав на необхідність ухвалювати "важкі рішення" щодо мобілізації.
"Друге завдання – це мобілізація. Третій рік поспіль ведуться пошуки ефективного механізму мобілізації, і я не думаю, що буде винайдено якусь інновацію, яка допоможе різко, швидко покращити ситуацію. Але мобілізація – це реалістичний підхід, об'єктивна вимога законів війни, тому потрібно ухвалювати досить важкі рішення", – пояснив ексзаступник начальника Генштабу.
Резюмуючи, він зазначив, що залежно від того, як виконуватимуться ці завдання, Україна й виходитиме на один із цих трьох варіантів закінчення війни.
"І є реальна можливість зробити це наступного, 2025 року", – додав Романенко.
До слова, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут не виключає, що 2025 року може бути "зупинка" війни і запуск переговорного процесу.
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