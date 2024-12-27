Чи закінчиться війна 2025 року?: генерал назвав оптимістичний і песимістичний сценарії

Загалом усі сценарії залежать від вирішення двох завдань – це забезпечення озброєнням, технікою та мобілізація.

Війна в Україні справді може закінчитися 2025 року або за оптимістичним, або за песимістичним сценарієм. Перший – якщо вдасться не допустити втілення планів РФ, другий – якщо США припинять допомогу.

Таку думку ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко висловив у інтерв'ю OBOZ.UA.

Романенко оцінив ймовірність того, що війна завершиться 2025 року.

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"Вірогідність того, що війна закінчиться 2025 року, справді є. Найімовірніше, це той самий реалістичний варіант, який перебуває десь посередині між оптимістичним та песимістичним", – сказав генерал-лейтенант.

Він описав найпесимістичніший сценарій.

"Який найбільш песимістичний сценарій? Якщо США фактично призупиняють нам допомогу, в той час як Росія використовує свій військовий потенціал, продовжує активні бойові дії, які змушують нас йти на якісь серйозні поступки", – розповів Романенко.

А оптимістичним сценарієм він назвав недопущення втілення планів президента Росії Володимира Путіна щодо України.

"Оптимістичний сценарій – це можливість відстояти наші інтереси, не допустити реалізації планів Путіна щодо України – захоплення чотирьох областей нашої країни, які увійшли до конституції РФ. Це зовсім не так. Оптимізм буде ще й у тому, якщо 2025 року ми зможемо вийти на призупинення бойових дій", – зауважив ексзаступник начальника Генштабу.

За його словами, загалом усі сценарії залежать від вирішення двох завдань – це забезпечення озброєнням, технікою та мобілізація.

"Це озброєння, техніка, боєприпаси від наших союзників, частково, у найкращому разі, на п'яту частину можливостей нашого оборонно-промислового комплексу", – сказав Романенко.

Він зауважив, що Україна поки що не може глибоко відпрацювати ці питання та забезпечити ЗСУ всім необхідним.

Генерал-лейтенант також вказав на необхідність ухвалювати "важкі рішення" щодо мобілізації.

"Друге завдання – це мобілізація. Третій рік поспіль ведуться пошуки ефективного механізму мобілізації, і я не думаю, що буде винайдено якусь інновацію, яка допоможе різко, швидко покращити ситуацію. Але мобілізація – це реалістичний підхід, об'єктивна вимога законів війни, тому потрібно ухвалювати досить важкі рішення", – пояснив ексзаступник начальника Генштабу.

Резюмуючи, він зазначив, що залежно від того, як виконуватимуться ці завдання, Україна й виходитиме на один із цих трьох варіантів закінчення війни.

"І є реальна можливість зробити це наступного, 2025 року", – додав Романенко.

До слова, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут не виключає, що 2025 року може бути "зупинка" війни і запуск переговорного процесу.

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