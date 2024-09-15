Чи закінчиться війна до Нового року: відомий українських військовий здивував прогнозом

За словами військового, зараз на фронті відбуваєтьс "переломний момент".

Війна РФ проти України до Нового року не завершиться.

Такий прогноз озвучив український військовий, командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

"Я вимушений це казати без драматизму. До Нового року зміниться формат війни. Ми закріпимо той переломний момент, котрий зараз відбувається. У будь-якому випадку ті чорти (РФ - ред.) будуть вимушені із нами розмовляти, а розмовляти ми, найімовірніше, не готові. А якщо влада буде готова розмовляти не в інтересах українського народу, то влада отримає від нас", - сказав емоційно військовий.

Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на гучну статтю BILD, що Володимир Зеленський під час візиту до США начебто може оголосити про "заморозку" війни.

Тиснемо! Це має відчуватись на фроні - Зеленський

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