Чи закінчиться війна до Різдва: британський маршал оцінив шанси розгрому армії Путіна

Існує 30-40%, що війна в Україні може завершитися до Різдва. Цьому передуватиме повний розгрома російської армії.

Після поразки на Харківщині російські війська наразі не зможуть перехопити ініціативу і продовжити наступальні дії проти української армії.

Такою думкою поділився маршал Королівських ВПС Британії у відставці, колишній генеральний директор Академії оборони і генеральний директор Об'єднаного стратегічного командування з розвитку збройних сил Едвард Стрінгер в ефірі Sky News.

"Я завжди думав, що це кінець війни відбудеться наступного року. Я думаю, що зараз це (закінчення війни в поточному році - ред.) можливо, і не хочеться бути людиною, яка говорить, що все закінчиться до Різдва, але зараз можливо, що в російських збройних силах може статися колапс... мова йде про 30-40%, і це ставить під питання майбутнє Путіна, путінізму, і захід повинен зараз дуже сильно задуматися про те, як буде виглядати світ після Путіна", — Стрінгер.

Як повідомляв раніше очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, звільнення окупованих територій Луганщини не відбудеться найближчим часом.

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

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