Чи закінчиться війна в Україні 2024 року: експерт назвав п'ять сценаріїв

Оглядач з безпекових та оборонних питань Майкл Пек зробив свій власний прогноз розвитку війни Росії проти України на 2024 рік.

Про це пише видання CEPA.

Експерт виділив п'ять основних прогнозів.

1. Війна триватиме

Якщо не станеться якихось вирішальних подій на полі бою, важко уявити собі мир, досягнутий шляхом переговорів, який би влаштував обидві сторони на цьому етапі. Ця війна, врешті-решт, закінчиться, як і всі війни, але не 2024 року.

2. Патова ситуація триватиме

Чим більше Україна і Росія прагнули перемоги, тим більше заглиблювалася патова ситуація. Частково це пов'язано зі структурними дефектами обох армій, такими як погана тактика і брак ресурсів. А також через поширення таких технологій, як безпілотники і боєприпаси з GPS-наведенням, які роблять пересування на відкритій місцевості ризикованим і спонукають війська відсиджуватися в укриттях. У будь-якому випадку окопна війна триватиме.

3. Буде ще більше розчарувань від диво-зброї

Цьогоріч, ймовірно, лідером є штучний інтелект, який обіцяє зробити "розумні" бомби розумнішими, а процес наведення на ціль – швидшим. Судячи з історії, або Україна, або Росія – скоріш за все, Україна, за допомогою Заходу – отримають короткочасну перевагу ШІ, поки інша сторона або не скопіює технологію, або не навчиться її зводити нанівець. Росія тим часом, вірогідно, зосередиться на консолідації території, яку вона вже захопила.

4. США та Європа продовжать підтримувати Україну

Посилення ультраправих партій в Європі та можливе переобрання Дональда Трампа президентом США можуть турбувати Київ. Але для демократичних країн зрада союзників залишає неприємний осад. Тому підримка України триватиме.

5. Увага світу переключиться на інший конфлікт

На додаток до тривалого конфлікту в Газі, існує декілька гарячих точок на планеті, які можуть вибухнути з новою силою, відволікаючи увагу від війни в Україні. Проте фокус з Гази може зміститися на потенційні конфлікти між Ізраїлем та Іраном, Іраном та Америкою, Китаєм, Тайванем та Америкою. Але так само ймовірно, що несподіваний конфлікт виникне десь в іншому місці, щоб привернути увагу світової спільноти.

Раніше сайт ТСН.ua зібрав прогнози та сценарії експертів про те, як і коли може закінчитися війна в Україні.