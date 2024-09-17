Чи закінчиться війна в Україні 2025 року: в Нідерландах озвучили оцінку

Рубен Брекельманс зазначив, що слід бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає малоймовірним, що війна в Україні закінчиться 2025 року, оскільки ситуація на полі бою залишається складною.

Про це Брекельманс сказав у інтерв’ю LRT.

На думку очільника Міноборони Нідерландів, війна в Україні не завершиться ні 2024, ні 2025 року.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, не думаю, що вона закінчиться і наступного року. Звичайно, нам необхідно надати Україні якомога більшу військову підтримку, але нам потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", – висловився Брекельманс.

Він додав, що західні держави мають зробити більше, але водночас не можна дуже завищувати свої очікування.

"Іноді люди думають, що російське вторгнення було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це спринт завдовжки 42 км, тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну", – зазначив міністр.

На його думку, партнерам України слід орієнтуватися на довгострокову перспективу і переконатися в тому, що жителі європейських держав так само хочуть підтримувати Київ і не мають хибних очікувань.

Нагадаємо, як заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, у Кремлі прагнуть завершити війну проти України своєю перемогою до кінця 2025 – початку 2026 року.

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