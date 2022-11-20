Чи закінчиться війна з Росією до кінця весни: експерт вказав, від чого це залежить

Експерт певен, що запасів зброї та техніки у Росії дуже багато, тому сподіватися, що вони закінчаться, не варто.

Чи закінчиться війна з Росією до кінця весни залежить від того, скільки ще техніки отримає Україна від західних союзників.

Про це заявив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у коментарі "24 каналу".

Катков нагадав про статтю Залужного, де той сказав, що для швидшого завершення війни ЗСУ слід підсилювати 2 – 3 з'єднаннями. Йдеться не про добровольців, а саме про техніку.

"Дивізія штату НАТО це величезне угруповання з власною авіацією, з власними дронами, до того ж не розвідувальними, а повноцінними ударними. Не треба забувати, що так звані військово-космічні сили Росії досі мають перевагу в 10 разів над Повітряними силами України", – зазначив експерт.

Також Катков певен, що запасів зброї та техніки у Росії дуже багато, тому сподіватися, що вони закінчаться, не варто. За його словами, росіяни готові розконсервовувати Т-62, Т-55,а якщо буде потрібно, то і ППШ і "трьохлінійки" з часів Другої світової війни.

"Наприклад, вони перейшли до ракет С-300, потім застосували іранські "мопеди", зараз на паузі, але перебуває в зоні ризику, поява іранських балістичних ракет. Знову ж таки, в них немає питання втоми від війни, втоми від втрат. Там уже пішли показові сюжети з "відмовниками", яких почали затримувати просто на камеру", – говорить головний редактор Defence Express.

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