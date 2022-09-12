Чи закінчиться війна за часів правління Путіна - Зеленський відповів щодо дій України після деокупації

Президент України Володимир Зеленський припустив, що війна Росії проти України може завершитися і за головування у РФ очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це глава нашої держави сказав у інтерв’ю Фаріду Закарії для СNN.

"Напевно, це залежить тільки від нього (президента РФ Володимира Путіна - ред.). Може бути, що він ще буде керувати, а війна закінчиться. Я вважаю, що для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації. Або все закінчиться вже після нього і питання тоді буде до всього світу, коли це настане", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що поки не бачить із російської сторони бажання бути конструктивними.

"Якщо це ультиматум, то мені все одно: він (Путін - ред.), чи хтось інший, я точно не говоритиму. Якщо це може бути договір, лише після того, як вони відійдуть з нашої території. Росія має з нами кордони. Навіть тоді, коли ми деокупуємо нашу державу, все одно нам прийдеться жити далі з цими кордонами", - зазначив президент України.

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