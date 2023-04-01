Чи законне вручення повістки не за місцем реєстрації: пояснення адвоката

Вручення повістки не за місцем вашої реєстрації через перебування на військовому обліку є незаконним.

Про це розповів адвокат Артем Подорога в інтерв'ю ТСН.

Він зазначає, що якщо під час вашої поїздки в іншу місцевість чи іншу область вам хочуть вручити повістку, ви повинні надати документи для підтвердження, де ви зареєстровані та в якому ТЦК перебуваєте на обліку.

"Запам'ятайте, ви можете отримати повістку лише в тому ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку за місцем вашої реєстрації чи перебування як ВПО (внутрішньо переміщена особа)", - наголосив Подорога.

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Водночас, за словами адвоката, відмовитися від вручення повістки можуть за умов:

порушення порядку вручення повісток;

документ вручають невстановлені або неуповноважені особи;

повістка виписана на іншу особу.

"Якщо людина відмовляється отримати повістку, працівники військкомату складають акт відмови за участю двох свідків й передають цю інформацію до ТЦК. А далі на таку особу може бути накладена адмінвідповідальність", - резюмує адвокат.

Додамо, територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (військкомати), продовжують роботу по мобілізації, щоб укомплектувати військові частини та сформувати військовий резерв.

Представник президента у Раді Федір Веніславський днями раніше заявив, що у нашій країні може з'явитися список "ухилянтів.

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