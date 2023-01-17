Чи законно заповнювати повістку просто на вулиці перед врученням: відповідь юриста

Вручення повісток у громадських місцях

Оскільки в Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не зазначено, де саме має вручатися повістка, видавати повістки можуть будь-де, зокрема й на вулицях та біля метро.

Як пояснив начальник Управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повістки в публічних місцях видаються насамперед через необхідність оновлення даних про чоловіків, які не приходять для цього до військкомату.

Що повинно бути в повістці

За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, «повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки й мокру печатку. В повістці мають бути зазначені ― дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися».

Повістки можуть вручати:

органи місцевого самоврядування,

керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам,

власники будинків особам, які там проживають,

безпосередньо посадові особи районного (міського) військового комісаріату.

Чи законним є заповнення повістки на місці

Юристка Вікторія Тютюнникова вважає, що повістку можуть заповнювати перед врученням. Це буде законно. Але в тому разі, якщо це робиться у присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто. Військовозобов'язаний отримує повістку, а у представника ТЦК залишається «корінець» та бланк із підписом про отримання повістки.

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