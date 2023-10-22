Чи закріпилися ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: відповідь Гуменюк

Аналітики повідомили про важливий успіх ЗСУ на лівобережній частині Херсонщини. Українці, форсувавши Дніпро, зуміли закріпитися в населеному пункті Кринки в п’ятницю, 20 жовтня.

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, чи справді це так.

"По-перше, в стверджувальному тоні говорити про це зарано, тому що це висновки аналітиків. Дуже дивно звучить, що це підтверджено військкорами РФ. Хто сприймає їхні твердження як докази - дуже дивно це чути. Ми говоримо про те, що наша бойова робота ведеться на різних напрямках, різними способами. Опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога, щоб полегшити життя правому берегу. Окупаційні війська продовжують його обстріли, атаки з повітря дуже потужні, тому наша задача - полегшити життя мирному населенню. Про просування в таких масштабах не йдеться, йдеться про бойову роботу, яка може бути проголошена тільки тоді, коли є закріплений результат", - сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що проголошення, які вже лунали раніше в нашій зоні бойових дій, дуже шкодять бойовій роботі.

"Вже неодноразово було прояснено, що робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною. Тому давайте не поспішати і довіряти військовим, які її роблять", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, експерти повідомили, що Сили оборони України продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні військові операції на лівому березі Херсонщини, закріпившись у Кринках.

Кринки розташовані приблизно за 40 км на схід від Херсона і за 2 км на південь від річки Дніпро. Бої також точаться, за даними аналітиків ISW, в районі населеного пункту Піщанівка, що розташований у прибережній лінії між Херсоном і Кринками.

Крім цього, зазначили експерти, українці зберігають біля Антонівського мосту свій плацдарм, створений ще влітку 2023 року. Це ділянка на лівому березі, розташована навпроти Херсона.

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