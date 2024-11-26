Чи залишать ЗСУ Курахове: майор запасу Гетьман про ситуацію у місті

Олексій Гетьман припустив, що ЗСУ готуються до виходу з міста.

Те, що українська армія відійде з Курахового Донецької області цілком можливо. Відомо, що у місті вже присутня Третя штурмова бригада, яка "зазвичай допомагає організовано відійти на інші ділянки".

Про це військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман сказав в ефірі "КИЇВ24".

Він додав, що до міста, ймовірно, вже зайшла Третя штурмова бригада, яка "зазвичай допомагає організовано відійти на інші ділянки".

"Я впевнений, вони вже побудовані, фортифікаційно дуже добре.", - сказав експерт.

Нагадаємо, РФ намагається взяти під вогневий контроль Курахове, про що стало відомо раніше. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Загалом на Курахівському напрямку станом на 26 листопада триває 12 боєзіткнень.

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