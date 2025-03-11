Чи залишаться ЗСУ у Курській області: військовий експерт пояснив ситуацію

Українські військові сили можуть вийти з території Курської області РФ, проте наразі ситуація там надзвичайно складна і ключовим фактором залишається наявність ресурсів.

Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

“Українська армія прийшла на територію Курської області не назавжди. Наше завдання полягало у відволіканні ворожих сил, і зараз там задіяно близько 60 тисяч російських військових. Крім того, ворог зазнав величезних втрат, оскільки постійно контратакував на цих позиціях”, – зазначив він.

За його словами, втрати противника становлять щонайменше 38 тисяч поранених та вбитих російських військових, а також не менше ніж 4 тисячі втрат серед північнокорейських військовослужбовців.

“Я певен, що ці цифри зараз значно вищі, адже вони були озвучені ще місяць тому, а бойові дії тривають”, – підкреслив Селезньов.

Він також наголосив, що ворог використовує свою перевагу в оптоволоконних дронах та контролює ключову логістичну магістраль, яка з’єднує Суми із Суджею.

“Фактор ресурсів є визначальним у цьому протистоянні. Якщо нашим військовим бракує необхідного забезпечення, позитивних новин очікувати не варто”, – пояснив експерт.

Нагадаємо, російські військові активізувалися у Курській області. Там впродовж кількох днів окупанти зуміли досягти певних успіхів у просуванні.

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