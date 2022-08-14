Чи замінюватимуть військових, які на фронті від першого дня війни, новими: відповідь полковника СБУ

В умовах воєнного стану військовослужбовці, які на фронті від початку повномасшабного вторгнення РФ, будуть служити надалі.

Полковник СБУ Роман Костенко пояснює, що неправильно замінювати досвідчених військових новими, яких ще потрібно багато вчити.

Про це повідомив полковник СБУ, ветеран АТО, депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Liga.net.

"Поки є воєнний стан, всі люди, яких закликали, служитимуть і далі. Це досвідчені бійці, і буде неправильно на їхнє місце набирати тих, у кого немає досвіду. Щодо відпочинку – передбачене виведення підрозділів першої лінії, відведення їх на реабілітацію та відновлення. Але взагалі такого поняття, як відпочинок, зараз немає. Нація під загрозою знищення. Який відпочинок?", - сказав Костенко.

Нагадаємо, в цьому ж інтер'ю Роман Костенко розповів, які наразі фахи є затребувані в українській армії та як загалом відбувається комплектування ЗСУ.

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