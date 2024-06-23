Чи застосує Путін тактичну ядерну зброю на фронті: Буданов оцінив загрозу

За словами Буданова, використання ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для Путіна.
Керівник ГУР Кирило Буданов висміює ідею, що Москва використає тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.
Про це пише видання The Philadelphia Inquirer.
"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яка користь від цього? У нас немає великого скупчення військ, для якого була б доречна така ядерна зброя", – сказав керівник ГУР.
Буданов визнав, що пробити діри в українських рубежах оборони можливо звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для Путіна.
"Я б додав, що червоні лінії Путіна щодо Криму багато разів перетиналися, коли Україна била там британськими ракетими по базах, і нічого не сталося. Якщо є хоч якийсь шанс переконати Путіна, що він не може перемогти, він може полягати в тому, щоб зробити контроль Москви над Кримом нездатним", – сказав головний розвідник.
Що стосується мирних переговорів, то Буданов не бачить сенсу в них, тому що в України "немає іншого виходу, як повернути окуповане. Інакше воєнний стан триватиме вічно".
Раніше журналісти підрахували, який реальний ядерний арсенал Росії.
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