Чи застосує Путін тактичну ядерну зброю на фронті: Буданов оцінив загрозу

Керівник ГУР Кирило Буданов висміює ідею, що Москва використає тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.

Про це пише видання The Philadelphia Inquirer.

"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яка користь від цього? У нас немає великого скупчення військ, для якого була б доречна така ядерна зброя", – сказав керівник ГУР.

Буданов визнав, що пробити діри в українських рубежах оборони можливо звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для Путіна.

"Я б додав, що червоні лінії Путіна щодо Криму багато разів перетиналися, коли Україна била там британськими ракетими по базах, і нічого не сталося. Якщо є хоч якийсь шанс переконати Путіна, що він не може перемогти, він може полягати в тому, щоб зробити контроль Москви над Кримом нездатним", – сказав головний розвідник.

Що стосується мирних переговорів, то Буданов не бачить сенсу в них, тому що в України "немає іншого виходу, як повернути окуповане. Інакше воєнний стан триватиме вічно".

Раніше журналісти підрахували, який реальний ядерний арсенал Росії.

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