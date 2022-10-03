Чи застосує Путін ядерну зброю проти України найближчими днями - експерт розповів

Президент Російської Федерації Володимир Путін найближчими днями навряд застосує ядерну зброю проти України.

Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній, пише УНІАН.

Військовий експерт зазначив, що якби Путін дійсно був готовий атакувати Україну ядерною зброєю найближчим часом, то не розповідав би про свої наміри.

"...Це все одно, що якби бандит, що збирається пограбувати банк, ходив би по вулиці й привселюдно говорив: "Ось я завтра збираюся грабувати банк". Ну, відповідно, поліція, напевно, робила б якісь заходи. Ну ось ці міркування змушують мене сумніватися у тому, що Путін дійсно в найближчі дні застосує ядерну зброю...", - сказав він.

Нагадаємо, через втрату Лимана Кадиров в істериці закликав Путіна вдарити по Україні ядерною зброєю.

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